Гастроэнтеролог назвал риски при самолечении антибиотиками

Любые антибиотики нельзя принимать без причины. Такой совет врача дала и своим коллегам. Необходимо, прежде всего, понять, болен человек или нет. Она также отметила, что одной из главных причин смертей на планете является ятрогенное воздействие или вмешательство медиков.