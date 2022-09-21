Гастроэнтеролог назвал риски при самолечении антибиотиками

Posted 21 сентября 2022,, 18:49
Published 21 сентября 2022,, 18:49
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Она подчеркнула в интервью с NEWS.ru, что прием антибиотиков для профилактики в период простуд может нарушить микрофлору кишечника, которую трудно потом будет восстановить. Это ничего не даст, кроме вреда для ЖКТ.
Любые антибиотики нельзя принимать без причины. Такой совет врача дала и своим коллегам. Необходимо, прежде всего, понять, болен человек или нет. Она также отметила, что одной из главных причин смертей на планете является ятрогенное воздействие или вмешательство медиков.
Шурова напомнила о супербактерии, которая живет по большей части в лечебных учреждениях. Именно там принимаются антибиотики. Инфекции начинают больше сопротивляться лечению и перестают реагировать на препараты.
Часто подобные препараты принимают в больницах. Есть такое понятие, как внутрибольничная пневмония. Если человек долг находится в больнице, он рискует подхватить эту супербактерию. А ее практически невозможно уничтожить большинством лекарственных препаратов.
Самой опасной супербактерией является кишечная палочка, сообщила Шурова. Такие инфекции опасны тем, что атакуют там, где тонко, например, при слабой иммунной системе.
Как сообщила гастроэнтеролог Софья Маликова, плохие эмоции могут стать причиной резких болей и спазмов в кишечнике. По ее мнению, на работу ЖКТ влияет осенний рацион, в который входят сырые или плохо обработанные овощи и фрукты, а также острые закуски.