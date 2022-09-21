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Контроль строительства новой котельной в поселке Новоасбест обойдется в 528 тысяч

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
Подрядчика для авторского надзора при строительстве новой газовой водогрейной котельной в поселке Новоасбест ищет администрация Горноуральского ГО.

На строительный контроль выделено 528,2 тысячи рублей. Из них 96,8 тысячи — до конца 2022 года и 431,4 тысячи — на четыре квартала 2023 года. Котельная будет располагаться в Новоасбесте на улице Ленина, 8а.

Подрядчику необходимо следить за соответствием выполнения работ проектной документации и своевременно решать все вопросы, возникающие в процессе строительства.

Также специалисты должны выезжать на стройплощадку, чтобы принимать конструкции и освидетельствовать выполненные работы. При этом заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество услуг, не вмешиваясь в деятельность подрядчика.

Контролировать ход строительства необходимо с момента заключения контракта до 31 октября 2023 года, но до ввода котельной в эксплуатацию.

Договор будет действовать до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 сентября.

Напомним, износ старой котельной в Новоасбесте составлял 100%, из-за чего жители более десяти лет жаловались на перебои с горячей водой и срывы отопительного сезона. На строительство новой газовой котельной было выделено 264 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Новости УрФО#Котельная#Строительство#Контроль#Спарк
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