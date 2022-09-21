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Мать сорвавшегося со скалы мальчика из Верхней Туры рассказала о гибели сына

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
В Верхней Туре состоялись похороны 11-летнего Андрея Терентьева, который во время прогулки в конце весны сорвался со скалы, все лето пролежал в больнице и скончался.

За жизнь ребенка боролись медики Екатеринбурга, но 15 сентября ребенок умер. Мать Андрея рассказала «КП-Екатеринбург» подробности гибели сына.

Андрей вырос в многодетной семье. У семьи было пятеро сыновей. О ЧП они узнали, когда им позвонили из больницы. В этот же вечер ребенка перевозили на вертолете из местного госпиталя в Красноуральск.

Врачи сразу предупредили нас, что он, скорее всего, не выживет. Но мы до последнего надеялись на чудо, - сказала мать ребенка.

Ребенка перевезли в госпиталь в Екатеринбург, где ему сделали шесть операций на голову. Сперва он даже пошел на поправку, но после впал в кому.

По словам мамы ребенка, мальчик был очень веселым и искренним. Он помогал ей по хозяйству и был неравнодушен к бездомным животным и гражданам, нуждающимся в помощи.

11-летний мальчик из Верхней Туры во время прогулки упал со скалы и умер
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