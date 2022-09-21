Мать сорвавшегося со скалы мальчика из Верхней Туры рассказала о гибели сына

За жизнь ребенка боролись медики Екатеринбурга, но 15 сентября ребенок умер. Мать Андрея рассказала «КП-Екатеринбург» подробности гибели сына.
Андрей вырос в многодетной семье. У семьи было пятеро сыновей. О ЧП они узнали, когда им позвонили из больницы. В этот же вечер ребенка перевозили на вертолете из местного госпиталя в Красноуральск.
Врачи сразу предупредили нас, что он, скорее всего, не выживет. Но мы до последнего надеялись на чудо, - сказала мать ребенка.
Ребенка перевезли в госпиталь в Екатеринбург, где ему сделали шесть операций на голову. Сперва он даже пошел на поправку, но после впал в кому.
По словам мамы ребенка, мальчик был очень веселым и искренним. Он помогал ей по хозяйству и был неравнодушен к бездомным животным и гражданам, нуждающимся в помощи.