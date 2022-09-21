Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила

Звонки от людей, которые называли себя сотрудниками Федеральной службы безопасности, 69-летней тагильчанке Елене Смирновой (имя изменено — прим. редакции) стали поступать в начале августа прошлого года. При этом входящий номер определялся, как Управление ФСБ по Свердловской области.
Все лето ей названивали якобы из банков. Я ей говорила, что не стоит обращать внимание — это все мошенники. А потом видимо нервы ее не выдержали. Она недавно после инсульта, есть возрастные изменения. 4 августа маме позвонили и сказали, что это ФСБ. Она перепроверила номер, и оказалось что он действительно принадлежит Управлению, — рассказала TagilCity.ru Лариса, дочь пенсионерки.
Она считает, что мошенники включили переадресацию или подменили номер, так как перезванивая Елена попадала на лжефсбэшников.
Они ей сказали, что нужно помочь поймать и наказать мошенников. Моя мама всегда была очень активной, поэтому согласилась, тем более, что власть просит. Они постоянно ее запугивали, говорили, что пока не пройдет операция по поимке злоумышленников, никому ничего говорить нельзя, — сообщила Лариса.
На следующий день после звонка из «ФСБ» Елена пошла в банки брать кредиты. Всего она взяла шесть займов в разных банках. Все деньги, по словам дочери, она перевела по номерам телефона, которые ей продиктовали мошенники. Всего — 1,5 млн рублей, куда помимо кредитов вошли и личные сбережения пенсионерки.
Но на этом лжесиловики не остановились.
В процессе разговора они узнали, что у мамы есть однокомнатная квартира в единоличной собственности, — поделилась дочь пожилой тагильчанки.
После этого мошенники переслали пенсионерке по электронной почте доверенность, которую она должна была заверить у нотариуса. По этому документу пять человек — Сергей Долганов, Виктория Новикова, Анастасия Ильина, Никита Иванов и Алексей Алексеев — могут быть представителями Елены в различных государственных органах по вопросам договора займа, залога и закладной на ее квартиру. Кроме того, люди, на которых была написана доверенность, могли с помощью электронной подписи Елены совершать сделки в отношении ее квартиры, а также от ее имени осуществлять все права и исполнять обязанности члена кредитного потребительского кооператива «Сберегательный дом». Фактически компания находится в Санкт-Петербурге, а ее директором является один из доверителей — Сергей Долганов. На сегодняшний день компания находится в стадии ликвидации. (Доверенность имеется в распоряжении редакции).
Мама сходила к двум нотариусам, но они порвали эту доверенность, увидев ее текст. Она пошла к нотариусу Светлане Сариковой на Вагонке. К ней маму отправила девушка, которая по телефону представлялась сотрудником ФСБ. Там ее встретил помощник нотариуса. Он распечатал доверенность и отдал на подпись Сариковой, — сообщила Лариса.
Далее лжесиловики направили Елену в агентство недвижимости «Дом-НТ», которое провело оценку ее квартиры для залога при получении займа в КПК «Сберегательный дом». Как в дальнейшем пояснила полиции одна из риелторов «Дома-НТ» Ольга Сухарева, занимавшаяся оценкой, звонок с просьбой в оформлении документов для займа и залога директору агентства недвижимости поступил от представителя «Сберегательного дома». За это АН получило 3 тысячи рублей. (Документы по оценке квартиры и пояснение полиции от Сухановой имеются в распоряжении редакции).
Кроме того, в «Доме-НТ» на Елену оформили электронно-цифровую подпись в ООО «АйтиКом» и доверенность на пользование этой подписью на некую Светлану Колесникову. В последствии с помощью этой подписи на имя пенсионерки был выдан займ в КПК «Сберегательный дом» на сумму 320 тысяч рублей сроком на шесть лет под 17% годовых. Обеспечением займа стала квартира Елены. (Все документы имеются в распоряжении редакции).
Эти деньги пенсионерке были перечислены двумя переводами — 18 августа и 3 сентября 2021 года. Но воспользоваться ими она не смогла.
Мама сказала мошенникам код от своего личного кабинета в «Сбербанке», и они перевели первые перечисленные 160 тысяч рублей плюс ее личные 26 тысяч на две фирмы, зарегистрированные в Москве — ООО «Гарант Реал Сервис» и ООО «Медиа Иншуренс Груп», — рассказала дочь пенсионерки.
Обе компании, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, принадлежат Светлане Владимировне Колесниковой. Именно на это имя оформлялась доверенность на пользование электронно-цифровой подписью Елены. (Выписки по счету и смс с переводами, где указаны наименования компаний, имеются в распоряжении редакции).
В конце лета Елена приехала в гости к дочери в Краснодарский край и оставшиеся 160 тысяч рублей получила на карту уже там. Эти деньги по требованию лжесиловиков она перевела на банковские ячейки по номерам телефона. (Чеки с суммами переводов имеются в распоряжении редакции).
Как рассказала редакции TagilCity.ru дочь пенсионерки Лариса, все это время, ходя по нотариусам, оформляя доверенности и залог на квартиру, переводя деньги неизвестным людям, ее мама думала, что спасает свою квартиру от мошенников. В этом ее раз за разом убеждал голос в телефоне.
Мама все рассказала, когда приехала ко мне в Сочи, но и то не сразу. Она была очень напугана. Здесь же в Краснодарском крае мы написали заявление в полицию. Завели уголовное дело, маму признали потерпевшей, — поделилась Лариса.
Но 19 ноября дело было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». (Все документы от полиции имеются в распоряжении редакции).
Елене и Ларисе все же удалось отменить доверенность на квартиру и электронно-цифровую подпись. Однако долг, образовавшийся из-за взятых кредитов, в том числе и «Сберегательном доме», остался на пенсионерке. По словам Ларисы, ее мама не в стоянии выплачивать каждый месяц около 50 тысяч рублей (такова сумма ежемесячных платежей всем банкам) при пенсии в 15 тысяч рублей.
Также Елена подала иск в суд с требованием признать договор займа и залога со «Сберегательным домом» недействительным. Одним из аргументов является то, что в 2019 году в Единый государственный реестр недвижимости Еленой была внесена запись о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. Это значит, все сделки, связанные с жильем, запрещены без личного участия собственника. Дело рассматривается в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.