Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила

После этого мошенники переслали пенсионерке по электронной почте доверенность, которую она должна была заверить у нотариуса. По этому документу пять человек — Сергей Долганов, Виктория Новикова, Анастасия Ильина, Никита Иванов и Алексей Алексеев — могут быть представителями Елены в различных государственных органах по вопросам договора займа, залога и закладной на ее квартиру. Кроме того, люди, на которых была написана доверенность, могли с помощью электронной подписи Елены совершать сделки в отношении ее квартиры, а также от ее имени осуществлять все права и исполнять обязанности члена кредитного потребительского кооператива «Сберегательный дом». Фактически компания находится в Санкт-Петербурге, а ее директором является один из доверителей — Сергей Долганов. На сегодняшний день компания находится в стадии ликвидации. (Доверенность имеется в распоряжении редакции).