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Около автовокзала Екатеринбурга вспыхнул жилой дом с людьми

21 сентября 05:05
Фото: 1MI
В загоревшемся доме около автовокзала в Екатеринбурге находилось 15 человек.

ЧП случилось в ночь на 21 сентября. Загорелся барак. Примерно в 3.30 об этом стало известно спасателям, пишет Е1.

К моменту приезда огнеборцев площадь пожара составляла 400 «квадратов». Вспыхнувший дом находится на ул. Хуторская, 12.

Это одноподъездный барак на восемь квартир. Пламя разгорелось с угла помещения и поднялось до кровли, в этот же момент жильцы спали, рассказали свидетели ЧП. Однако все вовремя проснулись и выбежали из барака.

Пожар уничтожил кровлю и межэтажные перекрытия.

Предварительно известно, что никто не пострадал. Пожар потушили девять спасателей.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Барак#Спасатели
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