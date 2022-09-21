Около автовокзала Екатеринбурга вспыхнул жилой дом с людьми

ЧП случилось в ночь на 21 сентября. Загорелся барак. Примерно в 3.30 об этом стало известно спасателям, пишет Е1.
К моменту приезда огнеборцев площадь пожара составляла 400 «квадратов». Вспыхнувший дом находится на ул. Хуторская, 12.
Это одноподъездный барак на восемь квартир. Пламя разгорелось с угла помещения и поднялось до кровли, в этот же момент жильцы спали, рассказали свидетели ЧП. Однако все вовремя проснулись и выбежали из барака.
Пожар уничтожил кровлю и межэтажные перекрытия.
Предварительно известно, что никто не пострадал. Пожар потушили девять спасателей.