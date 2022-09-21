Опубликован указ о частичной мобилизации в России

В документе сказано, что призванные на военную службу граждане будут наделены статусом военнослужащих, проходящих службу в ВС РФ по контракту.
Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, — говорится в тексте указа.
Также в период частичной мобилизации установлены особые основания увольнения военных-контрактников или мобилизованных со службы. Так, «списывать» будут по достижении предельного возраста, состоянию здоровья (кроме тех, кто добровольно решил продолжить работу) или по причине отправки в места лишения свободы.
Перед правительством Российской Федерации поставлены задачи по обеспечению финансированием мероприятий по частичной мобилизации, принятии мер для удовлетворения потребностей ВС РФ.
На глав регионов возложили ответственность обеспечить призыв граждан на военную службу в соответствии с количеством и сроками, которое определит Минобороны. Для каждого субъекта страны цифры будут индивидуальными.
Правом на отсрочку от мобилизации наделены сотрудники ОПК (на время работы в предприятиях оборонно-промышленного комплекса).
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня, 21 сентября.