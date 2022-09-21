Опубликован указ о частичной мобилизации в России

Также в период частичной мобилизации установлены особые основания увольнения военных-контрактников или мобилизованных со службы. Так, «списывать» будут по достижении предельного возраста, состоянию здоровья (кроме тех, кто добровольно решил продолжить работу) или по причине отправки в места лишения свободы.