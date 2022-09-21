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После смерти тезки из Нижнего Тагила свердловчанке перестали платить пенсию

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI
Жительница Первоуральска осталась без выплаты пенсии после того, как в Нижнем Тагиле скончалась ее тезка. Отдел ЗАГС признал женщину 1947 года умершей.

Тезка женщины скончалась в июле 2022 года. Она проживала в Нижнем Тагиле. В результате из ОП № 19 в ЗАГС поступила ошибочная информация о личности скончавшейся. В ЗАГСе Ленинского района составили акт о смерти. После этого информацию о кончине пенсионерки передали в Пенсионный фонд по Первоуральску.

Когда женщина перестала получать пенсию, то обратилась в прокуратуру. Там провели проверку. Прокурор обратился с иском в Первоуральский городской суд с требованием об аннулировании записи акта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Пенсионер#Пенсия#Полиция#ЗАГС#Жалоба#Прокуратура
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