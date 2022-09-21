После смерти тезки из Нижнего Тагила свердловчанке перестали платить пенсию

Тезка женщины скончалась в июле 2022 года. Она проживала в Нижнем Тагиле. В результате из ОП № 19 в ЗАГС поступила ошибочная информация о личности скончавшейся. В ЗАГСе Ленинского района составили акт о смерти. После этого информацию о кончине пенсионерки передали в Пенсионный фонд по Первоуральску.