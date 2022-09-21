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СК проверит обстоятельства гибели свердловского подростка при падении со скалы

21 сентября 05:28
Фото: 1MI
Следственный комитет Свердловской области проведет проверку в ходе которой установит обстоятельства, при которых подросток из Верхней Туры упал со скалы и скончался.

По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, речь идет о сентябрьском случае, когда 11-летний мальчик скончался в больнице после падения с высоты. Травмировался ребенок еще весной и все лето за его жизнь боролись медики.

ЧП случилось в городе Верхняя Тура. Правоохранители уже выявили некоторые причины произошедшего.

Принимаются меры к опросу родственников мальчика и очевидцев инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия, - сказал Александр Шульга.

А по словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, специалисты расценивают это ЧП как несчастный случай. Признаков криминала в этой истории не обнаружили. Но окончательную оценку дадут позже.

11-летний мальчик из Верхней Туры во время прогулки упал со скалы и умер
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Подросток#Падение#Падение с высоты
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