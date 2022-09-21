СК проверит обстоятельства гибели свердловского подростка при падении со скалы

По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, речь идет о сентябрьском случае, когда 11-летний мальчик скончался в больнице после падения с высоты. Травмировался ребенок еще весной и все лето за его жизнь боролись медики.