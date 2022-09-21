СК проверит обстоятельства гибели свердловского подростка при падении со скалы

По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, речь идет о сентябрьском случае, когда 11-летний мальчик скончался в больнице после падения с высоты. Травмировался ребенок еще весной и все лето за его жизнь боролись медики.
ЧП случилось в городе Верхняя Тура. Правоохранители уже выявили некоторые причины произошедшего.
Принимаются меры к опросу родственников мальчика и очевидцев инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия, - сказал Александр Шульга.
А по словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, специалисты расценивают это ЧП как несчастный случай. Признаков криминала в этой истории не обнаружили. Но окончательную оценку дадут позже.