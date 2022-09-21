Сотрудники предприятий оборонпрома не подлежат мобилизации

Частичная мобилизация подразумевает призыв в действующую армию чуть более одного процента военнообязанных России. Это около 300 тысяч человек. В первую очередь будут призывать прапорщиков, мичманов и офицеров в отставке. Кроме этого под ружье встанут срочники имеющие боевой опыт, пояснил министр обороны страны Сергей Шойгу. Среди лиц имеющих право на отсрочку - работники предприятий ОПК.
Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях), — говорится в опубликованном документе.
Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация начинается с 21 сентября. В ряды ВС РФ будут призваны военнообязанные с боевым опытом и соответствующей специализацией. О призывниках с приписным свидетельством, студентах или всеобщей мобилизации, речи не идет, отметил министр.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории непризнанных республик ЛДНР.