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Суд запретил экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману посещать публичные мероприятия

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману суд в августе 2022 года запретил посещать публичные мероприятия в рамках запрета определенных действий по делу о дискредитации армии. В приговоре не уточнялось, о каких мероприятиях идет речь.

Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга даны разъяснения, что экс-мэр не может посещать митинги, демонстрации, шествия и пикеты, пишет РБК со ссылкой на адвоката Евгения Ройзмана Владислава Идамжапова.

Он отметил, что в суде заявляют, о запрете на посещение публичных мест, где могут проходить публичные мероприятия. В законодательстве имеется определение таких мест, а потому стало ясно, куда именно запрещено ходить Евгению Ройзману, сообщил адвокат.

Напомним, Евгений Ройзман был задержан 24 августа. Ему было предъявлено обвинение в дискредитации ВС РФ. За данное преступление предусматривается до трех лет лишения свободы. На следующий день политику была избрана мера пресечения.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман освобожден в зале суда по делу о дискредитации ВС РФ
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#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Евгений Ройзман#Суд#Запрет#Ограничения#Дискредитация#Ирина Кирилова
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