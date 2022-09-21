Суд запретил экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману посещать публичные мероприятия

Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга даны разъяснения, что экс-мэр не может посещать митинги, демонстрации, шествия и пикеты, пишет РБК со ссылкой на адвоката Евгения Ройзмана Владислава Идамжапова.
Он отметил, что в суде заявляют, о запрете на посещение публичных мест, где могут проходить публичные мероприятия. В законодательстве имеется определение таких мест, а потому стало ясно, куда именно запрещено ходить Евгению Ройзману, сообщил адвокат.
Напомним, Евгений Ройзман был задержан 24 августа. Ему было предъявлено обвинение в дискредитации ВС РФ. За данное преступление предусматривается до трех лет лишения свободы. На следующий день политику была избрана мера пресечения.