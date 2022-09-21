Свердловские депутаты Госдумы высказались после объявления частичной мобилизации

Депутаты отметили, что все те, кто по сей день «не снял розовые очки», должны понять масштабы трудностей.
Используя Украину как предлог, Запад поставил цель — уничтожить Россию. Наша общая задача — защитить Родину, — сказал депутат Андрей Альшевских.
По его словам, президент Владимир Путин в своем обращении сказал все по делу. Альшевских отметил, что необходимо действовать уверенно и решительно.
Другой парламентарий, Максим Иванов отметил, что нововведения адекватны нынешнему положению. А обозначенные цели будут достигнуты.