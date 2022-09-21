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Свердловские депутаты Госдумы высказались после объявления частичной мобилизации

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
Депутаты Госдумы Свердловской области высказались после слов президента Владимира Путина к нации 21 сентября.

Депутаты отметили, что все те, кто по сей день «не снял розовые очки», должны понять масштабы трудностей.

Используя Украину как предлог, Запад поставил цель — уничтожить Россию. Наша общая задача — защитить Родину, — сказал депутат Андрей Альшевских.

По его словам, президент Владимир Путин в своем обращении сказал все по делу. Альшевских отметил, что необходимо действовать уверенно и решительно.

Другой парламентарий, Максим Иванов отметил, что нововведения адекватны нынешнему положению. А обозначенные цели будут достигнуты.

Стало известно, кто подлежит призыву в России во время частичной мобилизации
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#Елена Озерова#Политика#Новости УрФО#Депутаты#Президент#Обращение
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