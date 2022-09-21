Свердловские депутаты Госдумы высказались после объявления частичной мобилизации

По его словам, президент Владимир Путин в своем обращении сказал все по делу. Альшевских отметил, что необходимо действовать уверенно и решительно.



Другой парламентарий, Максим Иванов отметил, что нововведения адекватны нынешнему положению. А обозначенные цели будут достигнуты.