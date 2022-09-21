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Свыше 516 тысяч стоит билет в Тбилиси из Екатеринбурга

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Цены на авиаперелеты за границу выросли в Екатеринбурге. Билет до Тбилиси (Грузия) на ближайший рейс вечером в пятницу 23 сентября обойдется в 516 тысяч рублей, при этом прогнозная цена на полеты в октябре чуть выше 12 тысяч рублей.

Перелет за такую сумму для 1 человека будет производиться через Дубай, время в полете займет около 9 часов, а вот пересадка продлится еще 14 часов. Таким образом, на весь перелет потребуются почти сутки. Есть на эту дату и более «дешевый» билет за 273 тысячи рублей. С 25 сентября ценник на перелет в Тбилиси из Екатеринбурга, по данным сервиса «Ависейлс», снижается до 35-40 тысяч рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Стоимость билетов в Тбилиси из Екатеринбурга

В соседней Челябинской области за билет до Тбилиси просили и вовсе 759 тысяч рублей, при этом пересадок за эти деньги было две — в Москве и в Дубае.

Напомним, 21 сентября в Российской Федерации Владимиром Путиным объявлена частичная мобилизация, которой подлежат порядка 300 тысяч человек, заявил Сергей Шойгу.

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#Екатеринбург#Александра Логинова#Экономика#Частичная мобилизация в России#Самолет#Перелет
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