Свыше 516 тысяч стоит билет в Тбилиси из Екатеринбурга

Перелет за такую сумму для 1 человека будет производиться через Дубай, время в полете займет около 9 часов, а вот пересадка продлится еще 14 часов. Таким образом, на весь перелет потребуются почти сутки. Есть на эту дату и более «дешевый» билет за 273 тысячи рублей. С 25 сентября ценник на перелет в Тбилиси из Екатеринбурга, по данным сервиса «Ависейлс», снижается до 35-40 тысяч рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.
В соседней Челябинской области за билет до Тбилиси просили и вовсе 759 тысяч рублей, при этом пересадок за эти деньги было две — в Москве и в Дубае.
Напомним, 21 сентября в Российской Федерации Владимиром Путиным объявлена частичная мобилизация, которой подлежат порядка 300 тысяч человек, заявил Сергей Шойгу.
Сколько жителей Нижнего Тагила попадают в это число — пока неизвестно.