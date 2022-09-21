Свыше 516 тысяч стоит билет в Тбилиси из Екатеринбурга

Перелет за такую сумму для 1 человека будет производиться через Дубай, время в полете займет около 9 часов, а вот пересадка продлится еще 14 часов. Таким образом, на весь перелет потребуются почти сутки. Есть на эту дату и более «дешевый» билет за 273 тысячи рублей. С 25 сентября ценник на перелет в Тбилиси из Екатеринбурга, по данным сервиса «Ависейлс», снижается до 35-40 тысяч рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.