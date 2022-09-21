Тагильским школьникам и педагогам вручил премии Евгений Куйвашев

В число награжденных вошли учащиеся школ № 20, 50, 32, 100, 75/42, 12, 80 и 81, а также лицеисты и воспитанники гимназии № 18, Политехнической гимназии, Городского дворца детского и юношеского творчества.
Глава региона отметил, что любая победа ребёнка не могла бы существовать без поддержки наставников. С нынешнего года по решению Евгения Куйвашева награды выплачиваются в том числе педагогам успешно выступивших в олимпиадах школьников. Учителя победителей и призёров всероссийского этапа ВОШ получат премию губернатора — 100 и 70 тысяч рублей, а кураторы победителей региона — 40 тысяч рублей. В соответствующем объеме награды из бюджета выдаются и детям-участникам.
Среди награжденных оказалась ученица 10 класса школы № 32 Нижнего Тагила Масленникова Таисия, Новгородова Александра (Политехническая гимназия, 11 класс), Палунина Анна (МАОУ СОШ № 100, 10 класс) и другие. Их наградили «за выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности».
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников стали победителями следующие тагильчане: Быстрова Анна (10 класс, гимназия № 9), Гетманенко Елена (11 класс, Политехническая гимназия), Давыдова Диана (9 класс, Политехническая гимназия), Еремеев Максим (11 класс, школа № 20), Калинина Виктория (11 класс лицея), Киричек Диана (9 класс, Политехническая гимназия), Коваленко Дмитрий и прочие.
Призерами заключительного этапа ВОШ стал Коваленко Дмитрий из Политехнической гимназии Нижнего Тагила.
Евгений Куйвашев рассказал, что на территории субъекта запущен проект «Кампус» — он поможет реализовать лучшие условия для студентов. Главная мотивация программы — направить талантливых ребят на дальнейшее обучение в вузы УрФО. Кроме того, область по результатам прошедших олимпиад оказалась в числе лидеров по количеству призеров и победителей ВОШ.
Впервые премия губернатора была вручена школьникам в 1997 году. Больше двадцати лет спустя сумма выплат составила около 50 миллионов рублей. Список номинантов на премию был опубликован сайтом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.