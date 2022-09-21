Тагильским школьникам и педагогам вручил премии Евгений Куйвашев

Глава региона отметил, что любая победа ребёнка не могла бы существовать без поддержки наставников. С нынешнего года по решению Евгения Куйвашева награды выплачиваются в том числе педагогам успешно выступивших в олимпиадах школьников. Учителя победителей и призёров всероссийского этапа ВОШ получат премию губернатора — 100 и 70 тысяч рублей, а кураторы победителей региона — 40 тысяч рублей. В соответствующем объеме награды из бюджета выдаются и детям-участникам.