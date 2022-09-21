TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Трубопровод трассы в Нижнем Тагиле протаранил нетрезвый водитель

Сегодня, 12:25
Нетрезвый мужчина врезался в трубопровод на перекрестке улиц Шевченко и Металлургов в Нижнем Тагиле. Известно, что он не справился с управлением и вылетел с дороги.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД, сообщил очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил».

В Отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что 19 сентября утром на улице Шевченко водитель автомобиля Derways врезался в теплотрассу. Установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии. За это на него был составлен протокол об административном нарушении.

Напомним, 20 сентября в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель на улице Жуковского, 15 снес забор и вылетел на тротуар.

В Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки протаранил забор и оказался на тротуаре
Узнать подробнее
Читайте также:
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области5 человек пострадали в ДТП с автобусом и груженым щебнем КАМАЗом в БерезовскомВ Саратове 18 пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП
#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Нижний Тагил#Авария#Потстрадавшие#Тагилстрой#Шевченко
Подпишитесь
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России
Сегодня, 11:31
Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
19 сентября, 16:03
Второй шанс на жизнь. Хлебокомбинат в Салде продолжает развиваться на фоне санкций
Вчера, 12:27
Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
Сегодня, 13:24
Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Вчера, 12:49
В седьмой раз не могут найти подрядчика на ремонт Демидовской поликлиники в Тагиле
Сегодня, 14:36