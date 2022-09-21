Трубопровод трассы в Нижнем Тагиле протаранил нетрезвый водитель

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД, сообщил очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В Отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что 19 сентября утром на улице Шевченко водитель автомобиля Derways врезался в теплотрассу. Установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии. За это на него был составлен протокол об административном нарушении.
Напомним, 20 сентября в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель на улице Жуковского, 15 снес забор и вылетел на тротуар.