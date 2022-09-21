Труды художников из Нижнего Тагила покажут на выставке в Москве

Задача вернисажа — продемонстрировать самостоятельность и уникальность искусства Нижнего Тагила, которое создавалась в городе на протяжении более полувека.
В столичную галерею попало 108 холстов, написанных тагильчанами. 92 полотна приехали в Москву из экспозиции музея, а 16 переданы из личных запасов.
Жители Москвы смогут увидеть работы кисти Алексея Константинова, Сергея Брюханова, Валерия Хасанова и прочих местных мастеров. Также выставку посетят амбассадоры тагильской художественной школы совместно с главой Нижнетагильского музея изобразительных искусств, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Демонстрация полотен кисти тагильчан стала возможной благодаря проекту, который реализуется в честь 300-летнего юбилея города и 80-летия формирования Нижнетагильской городской организации «Союз художников России».
Лично увидеть коллекцию можно с 20 сентября по 16 октября, после чего картины снова приедут в Нижний Тагил, но уже с ответной выставкой. В ноябре доставят около 20 полотен Зураба Церетели.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется открытие фотовыставки храмов. Экспозиция «Время. Вера. Вечность» открывает двери для всех желающих сегодня, 21 сентября. Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке. Вход бесплатный, предварительная запись не требуется.