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Труды художников из Нижнего Тагила покажут на выставке в Москве

21 сентября 04:32
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В столичной галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка «Предметное / беспредметное. Живопись, графика тагильских художников второй половины ХХ века из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств».

Задача вернисажа — продемонстрировать самостоятельность и уникальность искусства Нижнего Тагила, которое создавалась в городе на протяжении более полувека.

В столичную галерею попало 108 холстов, написанных тагильчанами. 92 полотна приехали в Москву из экспозиции музея, а 16 переданы из личных запасов.

Жители Москвы смогут увидеть работы кисти Алексея Константинова, Сергея Брюханова, Валерия Хасанова и прочих местных мастеров. Также выставку посетят амбассадоры тагильской художественной школы совместно с главой Нижнетагильского музея изобразительных искусств, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Демонстрация полотен кисти тагильчан стала возможной благодаря проекту, который реализуется в честь 300-летнего юбилея города и 80-летия формирования Нижнетагильской городской организации «Союз художников России».

Лично увидеть коллекцию можно с 20 сентября по 16 октября, после чего картины снова приедут в Нижний Тагил, но уже с ответной выставкой. В ноябре доставят около 20 полотен Зураба Церетели.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется открытие фотовыставки храмов. Экспозиция «Время. Вера. Вечность» открывает двери для всех желающих сегодня, 21 сентября. Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке. Вход бесплатный, предварительная запись не требуется.

В Нижнем Тагиле с 21 сентября откроется фотовыставка храмов города
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