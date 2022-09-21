В Екатеринбурге молодой человек избил своего знакомого и ударил его ножом

Медики больницы № 23, куда поступил мужчина, сообщили о произошедшем в полицию. Врачи диагностировали у екатеринбуржца ранение живота.
После получения сообщения о произошедшем сотрудниками была установлена личность подозреваемого. Это 22-летний местный житель. Он сознался в том, что совершил преступление. Молодой человек пояснил, что между ним и его знакомым произошел конфликт.
Сначала они вели разговор на повышенных тонах, но затем он перерос дракой и поножовщиной. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за «Причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.