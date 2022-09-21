В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов

В ходе рейда проверено почти сто гостей города. Несколько десятков были доставлены в отделы внутренних дел города для установления личности. Кроме отсутствия документов граждане нарушали правила дорожного движения. По результатам рейда было составлено 35 административных протокола, семь человек подлежат депортации из страны.