В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов

Операция «Улица-мигрант» началась в 6 утра 20 сентября 2022 года. Полицейские проверяли документы граждан соседних государств. Об этом сообщили пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу.
В ходе рейда проверено почти сто гостей города. Несколько десятков были доставлены в отделы внутренних дел города для установления личности. Кроме отсутствия документов граждане нарушали правила дорожного движения. По результатам рейда было составлено 35 административных протокола, семь человек подлежат депортации из страны.
В облаве приняли участие сотрудники ГИБДД, ППС, участковые уполномоченные и представители отдела по вопросам миграции. Рейды будут продолжены в других районах Екатеринбурга.