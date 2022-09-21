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В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI
Проверены около 100 иностранных граждан. Составлено тридцать пять протоколов, семь задержанных подлежат депортации из России.

Операция «Улица-мигрант»  началась в 6 утра 20 сентября 2022 года. Полицейские проверяли документы граждан соседних государств. Об этом сообщили пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу.

В ходе рейда проверено почти сто гостей города. Несколько десятков были доставлены в отделы внутренних дел города для установления личности. Кроме отсутствия документов граждане нарушали правила дорожного движения. По результатам рейда было составлено 35 административных протокола, семь человек подлежат депортации из страны.

В облаве приняли участие сотрудники ГИБДД, ППС, участковые уполномоченные и представители отдела по вопросам миграции. Рейды будут продолжены в других районах Екатеринбурга.

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#Федор Быстров#Общество#Криминал#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Полиция#Мигрант#Рейд
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