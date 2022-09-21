В Нижнем Тагиле мужчина с карандашами приставал к ребёнку

Автор жалобы рассказала, что мужчина приставал к ней и её ребёнку. Как именно — не уточняет. Женщина сообщила в группе «ЧП Нижний Тагил» о том, что семье удалось сбежать от настойчивого горожанина, потому что он переключил внимание на проходящих мимо детей. Их неизвестный стал уговаривать подойти к нему поближе.