В Нижнем Тагиле мужчина с карандашами приставал к ребёнку

Тагильчанин, со слов свидетелей, настойчив и ведёт себя неадекватно. Так, например, на улице мужчина предлагает детям карандаши.
Автор жалобы рассказала, что мужчина приставал к ней и её ребёнку. Как именно — не уточняет. Женщина сообщила в группе «ЧП Нижний Тагил» о том, что семье удалось сбежать от настойчивого горожанина, потому что он переключил внимание на проходящих мимо детей. Их неизвестный стал уговаривать подойти к нему поближе.
Ранее в Нижнем Тагиле заметили бродящего по Вагонке мужчину без трусов. Со слов местных жителей, он ездит по разным частям города на велосипеде и мастурбирует на детей. Обеспокоенные родители обратились в полицию.