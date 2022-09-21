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В Нижнем Тагиле мужчина с карандашами приставал к ребёнку

21 сентября 03:52
Фото: 1MI
Очевидцы пожаловались на мужчину, который приставал к ребёнку. Он предлагал детям карандаши. Его заметили на улице Газетной, 52 в Нижнем Тагиле.

Тагильчанин, со слов свидетелей, настойчив и ведёт себя неадекватно. Так, например, на улице мужчина предлагает детям карандаши.

Автор жалобы рассказала, что мужчина приставал к ней и её ребёнку. Как именно — не уточняет. Женщина сообщила в группе  «ЧП Нижний Тагил» о том, что семье удалось сбежать от настойчивого горожанина, потому что он переключил внимание на проходящих мимо детей. Их неизвестный стал уговаривать подойти к нему поближе.

Фото: ЧП Нижний Тагил

Ранее в Нижнем Тагиле заметили бродящего по Вагонке мужчину без трусов. Со слов местных жителей, он ездит по разным частям города на велосипеде и мастурбирует на детей. Обеспокоенные родители обратились в полицию.

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