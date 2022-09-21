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В Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки протаранил забор и оказался на тротуаре

21 сентября 05:21
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
Накануне, 20 сентября, находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель иномарки протаранил забор и оказался за ограждением. Инцидент случился на улице Жуковского, 15 в Нижнем Тагиле.

Очевидцы сообщают, что автомобиль «Lifan» ехал с превышением скорости, но в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадали ни водитель, ни его спутница.

Автомобиль за забором, как туда попал — неизвестно, — пишет свидетель случившегося в группе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru рассказали, что прибывшие к месту аварии полицейские составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Результат освидетельствования составил 0,17 мг/л в выдыхаемом воздухе, — сообщает ведомство.
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Эксклюзив#Авария#Полиция#Пьяный#Пьяный водитель
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