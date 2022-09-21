В Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки протаранил забор и оказался на тротуаре

Очевидцы сообщают, что автомобиль «Lifan» ехал с превышением скорости, но в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадали ни водитель, ни его спутница.
Автомобиль за забором, как туда попал — неизвестно, — пишет свидетель случившегося в группе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru рассказали, что прибывшие к месту аварии полицейские составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.
Результат освидетельствования составил 0,17 мг/л в выдыхаемом воздухе, — сообщает ведомство.