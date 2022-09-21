Выступление Владимира Путина о ситуации в ЛДНР перенесли на утро 21 сентября

Телевизионные каналы, которые сообщали о выступлении Владимира Путина по поводу проведения референдума о присоединении к РФ народных республик, изменили время вещания данного обращения.
Изначально видео с президентом должны были показать в 20 часов по московскому времени, затем в 21 час. В итоге трансляцию отложили на время, когда восточная часть России уже проснётся, сообщает Forbes со ссылкой на источники в администрации президента.
Ожидается, что запись с обращением президента покажут 21 сентября с 9 до 10 часов утра по московскому времени.