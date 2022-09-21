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Выступление Владимира Путина о ситуации в ЛДНР перенесли на утро 21 сентября

Сегодня, 21:24
Фото: Kremlin.ru
Обращение президента России, анонсированное на вечер 20 сентября, было перенесено.

Телевизионные каналы, которые сообщали о выступлении Владимира Путина по поводу проведения референдума о присоединении к РФ народных республик, изменили время вещания данного обращения.

Изначально видео с президентом должны были показать в 20 часов по московскому времени, затем в 21 час. В итоге трансляцию отложили на время, когда восточная часть России уже проснётся, сообщает Forbes со ссылкой на источники в администрации президента.

Ожидается, что запись с обращением президента покажут 21 сентября с 9 до 10 часов утра по московскому времени.

#Александра Логинова#Политика#Операция на Украине#Владимир Путин#Референдум
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