Житель Тагила потратил деньги с чужой банковской карты

В органы обратился 28-летний тагильчанин, который рассказал, что 11 сентября он потерял кошелек, в котором лежала банковская карта. Потом ему на почту пришел чек о списании денег за покупку продуктов на 4 тысячи рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».