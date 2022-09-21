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Житель Тагила потратил деньги с чужой банковской карты

Сегодня, 10:31
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Житель Нижнего Тагила списал четыре тысячи рублей с найденной банковской карты. Его разыскивает полиция.

В органы обратился 28-летний тагильчанин, который рассказал, что 11 сентября он потерял кошелек, в котором лежала банковская карта. Потом ему на почту пришел чек о списании денег за покупку продуктов на 4 тысячи рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейские установили, что карта использовалась злоумышленником в Ржевском районе Свердловской области 7 раз. Возбуждено дело по п. «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Сотрудники полиции нашли мужчину на записях камер видеонаблюдения, на вид ему около 30 лет, его рост около 175 сантиметров, телосложение среднее. На лице у него была маска.

Всех тех, кто знает этого гражданина, просят позвонить по тел. (3435)97-64-02 или на линию 102.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Карта#Кража#Злоумышленник#Елена Озерова
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