Житель Тагила потратил деньги с чужой банковской карты

В органы обратился 28-летний тагильчанин, который рассказал, что 11 сентября он потерял кошелек, в котором лежала банковская карта. Потом ему на почту пришел чек о списании денег за покупку продуктов на 4 тысячи рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Полицейские установили, что карта использовалась злоумышленником в Ржевском районе Свердловской области 7 раз. Возбуждено дело по п. «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).
Сотрудники полиции нашли мужчину на записях камер видеонаблюдения, на вид ему около 30 лет, его рост около 175 сантиметров, телосложение среднее. На лице у него была маска.
Всех тех, кто знает этого гражданина, просят позвонить по тел. (3435)97-64-02 или на линию 102.