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1,5 млн рублей задолжала фирма в Нижнем Тагиле за пользование лесами

Сегодня, 11:28
Фирма из Нижнего Тагила - ООО «Лесная компания» - выплатила более 1,5 млн рублей за пользование лесами в бюджет государства.

Погашения долгов добилась Нижнетагильская приородоохранная прокуратура. Информация об имеющейся задолженности вскрылась после проверки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура руководству ООО «Лесная компания» внесла представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по арендной плате в сумме свыше 1,5 миллиона рублей была погашена, - сообщили в прокуратуре.

А того сотрудника, который был ответственен за внесение денег, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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#Елена Озерова#Экономика#Нижний Тагил#Деньги#Лес#Долг
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