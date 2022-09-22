1,5 млн рублей задолжала фирма в Нижнем Тагиле за пользование лесами

Погашения долгов добилась Нижнетагильская приородоохранная прокуратура. Информация об имеющейся задолженности вскрылась после проверки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура руководству ООО «Лесная компания» внесла представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по арендной плате в сумме свыше 1,5 миллиона рублей была погашена, - сообщили в прокуратуре.
А того сотрудника, который был ответственен за внесение денег, привлекли к дисциплинарной ответственности.