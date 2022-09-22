TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

15-летний мальчик ушёл из дома в Екатеринбурге и не вернулся

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI
15-летний Тимур Бозоров покинул родительский дом в Кировском районе Екатеринбурга 21 сентября.

Поисковый отряд «Прорыв» сообщил о начале поисков мальчика. Спасатели опубликовали ориентировку на Тимура в социальных сетях. Жителя регионального центра ищут не только волонтёры, но и полицейские.

Известно, что на момент продажи подросток был одет в костюм пыльно-землистых оттенков, обувь чёрного цвета. С собой нёс чёрный рюкзак. Рост молодого человека составляет 1 метр 55 сантиметров. Телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза светло-карие.

Тех, кто что-либо знает о местоположении екатеринбуржца и его судьбе, просят звонить организатору поисковых работ по телефону +7 (962) 316-55-42. Также можно сообщить информацию сотрудникам полиции: +7 (343) 356-42-02 либо 102 (02).

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Читайте также:
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга в последний раз видели на УралмашеПропавшего жителя Среднеуральска не могут найти больше двух недельВ Первоуральске нашли пропавшую 12-летнюю девочку
#Екатеринбург#Происшествия#Пропал#Пропал ребенок#Поисковый отряд#Анна Варнакина
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила пока не называют число подлежащих к частичной мобилизации
Вчера, 12:08
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
В седьмой раз не могут найти подрядчика на ремонт Демидовской поликлиники в Тагиле
Вчера, 14:36
110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила
Вчера, 19:03
Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
Вчера, 13:24
Свыше 516 тысяч стоит билет в Тбилиси из Екатеринбурга
Вчера, 16:46