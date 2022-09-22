15-летний мальчик ушёл из дома в Екатеринбурге и не вернулся

Поисковый отряд «Прорыв» сообщил о начале поисков мальчика. Спасатели опубликовали ориентировку на Тимура в социальных сетях. Жителя регионального центра ищут не только волонтёры, но и полицейские.
Известно, что на момент продажи подросток был одет в костюм пыльно-землистых оттенков, обувь чёрного цвета. С собой нёс чёрный рюкзак. Рост молодого человека составляет 1 метр 55 сантиметров. Телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза светло-карие.
Тех, кто что-либо знает о местоположении екатеринбуржца и его судьбе, просят звонить организатору поисковых работ по телефону +7 (962) 316-55-42. Также можно сообщить информацию сотрудникам полиции: +7 (343) 356-42-02 либо 102 (02).