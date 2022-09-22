15-летний мальчик ушёл из дома в Екатеринбурге и не вернулся

Тех, кто что-либо знает о местоположении екатеринбуржца и его судьбе, просят звонить организатору поисковых работ по телефону +7 (962) 316-55-42. Также можно сообщить информацию сотрудникам полиции: +7 (343) 356-42-02 либо 102 (02).