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30 млн рублей выделят на создание модельных библиотек в Свердловской области

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
После победы в конкурсе Минкультуры России Свердловская область выиграла право на 30 миллионов рублей, которые пойдут на создание модельных библиотек. Денежные средства планируют предоставить в пользование региону в 2023 году.

По 10 миллионов рублей вручат Централизованной библиотечной системе в Верхней Салде и ГО Дегтярск, по 5 миллионов — Косулинской сельской библиотеке и собранию книг в Серовском ГО. Позднее из числа конкурсантов будет отобрано ещё одно учреждение, которое получит 3 миллиона рублей.

Модельные библиотеки — это относительно новый формат оформления книжных хранилищ в муниципалитетах, где бюджетное учреждение становится особым пространством для творчества. На выигранные грантовые деньги планируют провести косметический ремонт помещений, монтировать точки доступа к Национальной электронной библиотеке, а также к базе «ЛитРес». Обновится и печатный книжный фонд, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Деньги на создание современных книгохранилищ выделяются в рамках национального проекта «Культура». Ранее средства предоставили Талицкой центральной районной библиотеке: в помещении создают не только внешне комфортную площадь для читателей, но и меняют отопительную систему, расчищают дополнительные территории.

На создание модельной библиотеки Свердловская область получила дополнительно 10 млн
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Общество#Библиотека#Книги#Читатели#Нацпроекты#Касается каждого
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