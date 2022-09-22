30 млн рублей выделят на создание модельных библиотек в Свердловской области

По 10 миллионов рублей вручат Централизованной библиотечной системе в Верхней Салде и ГО Дегтярск, по 5 миллионов — Косулинской сельской библиотеке и собранию книг в Серовском ГО. Позднее из числа конкурсантов будет отобрано ещё одно учреждение, которое получит 3 миллиона рублей.
Модельные библиотеки — это относительно новый формат оформления книжных хранилищ в муниципалитетах, где бюджетное учреждение становится особым пространством для творчества. На выигранные грантовые деньги планируют провести косметический ремонт помещений, монтировать точки доступа к Национальной электронной библиотеке, а также к базе «ЛитРес». Обновится и печатный книжный фонд, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Деньги на создание современных книгохранилищ выделяются в рамках национального проекта «Культура». Ранее средства предоставили Талицкой центральной районной библиотеке: в помещении создают не только внешне комфортную площадь для читателей, но и меняют отопительную систему, расчищают дополнительные территории.