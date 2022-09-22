30 млн рублей выделят на создание модельных библиотек в Свердловской области

По 10 миллионов рублей вручат Централизованной библиотечной системе в Верхней Салде и ГО Дегтярск, по 5 миллионов — Косулинской сельской библиотеке и собранию книг в Серовском ГО. Позднее из числа конкурсантов будет отобрано ещё одно учреждение, которое получит 3 миллиона рублей.