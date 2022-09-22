50 килограммов травы изъяли у авиапассажиров таможенники Сургута

50 килограммов чабреца трое мужчин пронесли в «зеленый коридор» таможенной зоны прилета. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
Нарушители рассказали, что товар они везут для кафе Нижневартовска, однако чабрец не продекларировали. Также у вышеуказанных граждан Азербайджана не оказалось с собой фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают безопасность продукции.
Поэтому таможенники из Сургута изъяли товар. Возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Материалы дел направлены в суд. Еще 3 дела находятся на рассмотрении. Мужчинам грозит штраф.