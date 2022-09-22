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Более 700 нарушений в работе автобусов выявлено в Свердловской области

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
Инспекторы ГИБДД Свердловской области провели рейд по проверке пассажирского транспорта. За три дня проверено более 2,5 тысячи автобусов. Силовики зафиксировали около 700 нарушений.

На территории Свердловской области с 14 по 16 сентября проходил профилактический рейд «Автобус». Инспекторы ГИБДД проверяли школьные автобусы, а также пассажирский транспорт региона. Проверено более 2.5 тысячи автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Правоохранители зафиксировали 695 нарушений. Более сотни автобусов вышли на маршрут в технически-неисправном состоянии. 22 водителя не имели документы, предусмотренные ПДД РФ. Двадцать шоферов нарушили правила перевозки пассажиров. 35 автобусов эксплуатировались без документа о техосмотре. 

В Нижнем Тагиле, Богдановиче, Заречном и р.п. Пышма 6 водителей работали без прав. В Сысерти дважды нарушены правила перевозки детей, а в Екатеринбурге и в Заречном водители перевозили пассажиров без лицензии. 8 автобусов задержаны и помещены на специализированные стоянки, сообщили в ГИБДД.

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#Федор Быстров#Свердловская область#Полиция#ГИБДД#Инспектор ГИБДД
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