Более 700 нарушений в работе автобусов выявлено в Свердловской области

В Нижнем Тагиле, Богдановиче, Заречном и р.п. Пышма 6 водителей работали без прав. В Сысерти дважды нарушены правила перевозки детей, а в Екатеринбурге и в Заречном водители перевозили пассажиров без лицензии. 8 автобусов задержаны и помещены на специализированные стоянки, сообщили в ГИБДД.