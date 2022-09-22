Более 700 нарушений в работе автобусов выявлено в Свердловской области

На территории Свердловской области с 14 по 16 сентября проходил профилактический рейд «Автобус». Инспекторы ГИБДД проверяли школьные автобусы, а также пассажирский транспорт региона. Проверено более 2.5 тысячи автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
Правоохранители зафиксировали 695 нарушений. Более сотни автобусов вышли на маршрут в технически-неисправном состоянии. 22 водителя не имели документы, предусмотренные ПДД РФ. Двадцать шоферов нарушили правила перевозки пассажиров. 35 автобусов эксплуатировались без документа о техосмотре.
В Нижнем Тагиле, Богдановиче, Заречном и р.п. Пышма 6 водителей работали без прав. В Сысерти дважды нарушены правила перевозки детей, а в Екатеринбурге и в Заречном водители перевозили пассажиров без лицензии. 8 автобусов задержаны и помещены на специализированные стоянки, сообщили в ГИБДД.