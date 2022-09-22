Бывший заключённый принёс в жилой дом в Ирбите гранату

Мужчина нашёл взрывчатое устройство накануне вечером и решил принести его в свою квартиру. Обнаружил гранату он в парке. Там бывший зэк распивал алкогольные напитки.
Источник «КП-Екатеринбург» рассказал изданию, что житель Ирбита решил пнуть камень. После он заметил, что толкнул не булыжник, а гранату. Пока неизвестно, был ли снаряд боевым.
Факт случившегося подтвердил глава пресс-центра главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее лже-гранату обнаружили жильцы многоэтажного дома в Екатеринбурге под своим балконом. Силовики оцепили место находки. Сапёры выяснили, что взрывное устройство было учебного назначения.