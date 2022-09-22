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Бывший заключённый принёс в жилой дом в Ирбите гранату

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI
Освободившийся из мест лишения свободы мужчина внёс в многоэтажный дом гранату 21 сентября в Ирбите. По причине опасности взрыва жильцов здания эвакуировали.

Мужчина нашёл взрывчатое устройство накануне вечером и решил принести его в свою квартиру. Обнаружил гранату он в парке. Там бывший зэк распивал алкогольные напитки.

Источник «КП-Екатеринбург» рассказал изданию, что житель Ирбита решил пнуть камень. После он заметил, что толкнул не булыжник, а гранату. Пока неизвестно, был ли снаряд боевым.

Факт случившегося подтвердил глава пресс-центра главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее лже-гранату обнаружили жильцы многоэтажного дома в Екатеринбурге под своим балконом. Силовики оцепили место находки. Сапёры выяснили, что взрывное устройство было учебного назначения.

«Гранату» нашли екатеринбуржцы под балконом дома на Уралмаше
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#Анна Варнакина#Происшествия#Ирбит#Заключенный#Граната#Валерий Горелых#Алкоголь#Эвакуация
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