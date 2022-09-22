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Директора школ Екатеринбурга предоставят списки учителей минобру

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI
В министерстве образования Свердловской области вынесли директиву о сборе данных кадрового состава образовательных учреждений. В том числе о прохождении воинской службы сотрудниками школ Екатеринбурга.

В минобре Свердловской области поручили директорам школ Екатеринбурга собрать данные по сотрудникам учебных заведений. В том числе собираются сведения о прохождении воинской службы. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Как рассказали в департаменте информационной политики региона сбор данных – это обычная ежегодная процедура. Данные собирают в том числе для соблюдения закона противодействия коррупции. Для этого директоров школ обязали предоставить данные по кадровому составу образовательных заведений.

Списки сотрудников учебных заведений составляются ежегодно. Это обычная процедура, государственный орган уполномочен запрашивать информацию о кадровом составе подведомственных учреждений, - министерство образования Свердловской области.
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#Федор Быстров#Екатеринбург#Свердловская область#Мобилизация#Школы
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