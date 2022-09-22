ДТП с участием грузовика и автокрана произошло на Челябинском тракте

Известно, что авария произошла рядом с Сысертью. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».
В полиции отметили, что предварительно известно о том, что водитель грузового авто зацепил автокран по ходу движения. После этого оба съехали
с проезжей части и задели легковую машину, которая была припаркована на обочине.
Все обстоятельства происшествия выясняются, о пострадавших пока не сообщалось.
Очевидец отметил, что водитель отечественной машины, который был припаркован на обочине, прямо там занимался продажей венков.