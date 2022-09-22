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ДТП с участием грузовика и автокрана произошло на Челябинском тракте

Сегодня, 14:02
В аварию на Челябинском тракте попал автокран, легковое авто и фура. С места аварии о произошедшем рассказали очевидцы.

Известно, что авария произошла рядом с Сысертью. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».

В полиции отметили, что предварительно известно о том, что водитель грузового авто зацепил автокран по ходу движения. После этого оба съехали
с проезжей части и задели легковую машину, которая была припаркована на обочине.

Все обстоятельства происшествия выясняются, о пострадавших пока не сообщалось.

Очевидец отметил, что водитель отечественной машины, который был припаркован на обочине, прямо там занимался продажей венков.

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#ДТП#Новости УрФО#Авария#Массовое дтп#Трасса#Обочина#Елена Озерова
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