Евгений Куйвашев назвал причину смога в Екатеринбурге

Сегодня жители Екатеринбурга с утра жаловались на смог и запах гари в воздухе. Роспотребнадзор отправил пробы воздуха на лабораторные исследования. Медики советуют горожанам не выходить на улицу, использовать очки вместо линз, пить больше воды и не открывать без надобности форточки. На воздухе использовать маски и респираторы.