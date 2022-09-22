Евгений Куйвашев назвал причину смога в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга сегодня жалуются состояние воздуха в городе. Как сообщил губернатор области Евгений Куйвашев, основная причина появления смога в атмосфере - это торфяные пожары на юго-востоке региона. Пожары в районе села Большое Седельниково принесли также запах гари.
Вчера МЧС локализовало пожар. С возгоранием продолжают бороться сводный мобильный отряд ГУ МЧС России по Свердловской области и Авиалесоохрана, - пишет в своем тг-канале Евгений Куйвашев.
Штормовое предупреждение в Свердловской области действует с начала недели. За это время, сотрудники МЧС зафиксировали 29 возгораний. Семнадцать пожаров ликвидированы.
Сегодня жители Екатеринбурга с утра жаловались на смог и запах гари в воздухе. Роспотребнадзор отправил пробы воздуха на лабораторные исследования. Медики советуют горожанам не выходить на улицу, использовать очки вместо линз, пить больше воды и не открывать без надобности форточки. На воздухе использовать маски и респираторы.