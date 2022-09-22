Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев

Здание 1937 года располагается на улице Ильича, 37, Молодежный театр находится там с 1993 года. Подрядчик приступил к ремонтным работам с 16 сентября. На сегодняшний день строители начинают ремонт кровли и основного здания. В первую очередь будут закончены работы по строительству сетей. В 2022 году они будут завершены согласно графику. На следующий год запланированы ремонт фасада, внутренняя отделка помещений и установка оборудования.