Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев

Здание 1937 года располагается на улице Ильича, 37, Молодежный театр находится там с 1993 года. Подрядчик приступил к ремонтным работам с 16 сентября. На сегодняшний день строители начинают ремонт кровли и основного здания. В первую очередь будут закончены работы по строительству сетей. В 2022 году они будут завершены согласно графику. На следующий год запланированы ремонт фасада, внутренняя отделка помещений и установка оборудования.
Так как театр молодежный, есть предложение отремонтировать его в современном стиле. В любом случае, дизайнеры предложат несколько вариантов, в том числе с учетом пожеланий администрации города. Потом соберем совещание и все обсудим, — сказали представители подрядной организации ЗАО «Стройкомплекс».
Чтобы внутренний вид Нового молодежного театра соответствовал его творческому образу, будут рассмотрены несколько разных взглядов на дизайн помещений. Владислав Пинаев отметил, что не редко в процессе реализации проектов по благоустройству города меняются концепции, и так принимаются окончательные решения.
Опыт подсказывает, что предварительно принятые, обсужденные и принятые решения могут поменяться. В процессе появляются более лучшие варианты, — пояснил мэр.
Строители рассказали, что есть специалисты, которые могут отлить из гипса такие же акустические плиты, какие ранее были установлены в Молодежном театре. Поэтому даже если возникнут сложности с их монтировкой (плиты не предназначены для того, чтобы их снимать для очистки и покраски), подрядчик сможет заменить утраченные объекты аналогичными.
Подрядчик начал работы по капремонту Молодежного театра. Сегодня мы заслушали план производственных работ. Узнали, какие работы будут выполнены в этом году, а какие планируется сделать в 2023. Весной должна быть уже сделана кровля, чтобы не было протечек, — отметил глава Нижнего Тагила.
Труппа театра на время ремонта переехала в здание администрации Дзержинского района.
Мы будем пока работать в основном на выездах. На октябрь у нас уже запланированы гастроли в Москве, а в ноябре — в Тюмени. Конечно, играем спектакли и в Нижнем Тагиле на предоставленных площадках, — рассказала замдиректора Молодежного театра Валентина Филимонова.
Она отметила, что после окончания реконструкции швейный, бутафорский цеха и костюмерная будут располагаться в отдельном здании. Там же будут создаваться декорации и реквизит, а сварочный цех переедет в бывший гараж. В основном здании театра останутся гримерная, для актеров предполагается сделать душевые комнаты. В зале вместо 220 мест станет 160, но еще будет отдельно открыт малый зал.
На оборудование для сцены будет разыгрываться отдельный аукцион, театр будет сдан «под ключ», — пояснила замдиректора.
Жители Вагонки помнят, что за театром ранее была «сковородка» — круглая летняя сцена, где проводились танцевальные вечеринки. Возможно, третий этап проекта по реконструкции Молодежного театра возродит эту традицию, сообщила Валентина Филимонова.