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Мэрия Невьянска пообещала вернуть тепло в разрушенную муниципальную комнату

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI
Администрация Невьянского городского округа не намерена восстанавливать муниципальную комнату в квартире, разрушенной из-за незаконной перепланировки. Однако радиаторы отопления и двери чиновники пообещали установить до конца сентября этого года.

Мэрия Невьянского городского округа пообещала восстановить отопление в муниципальной квартире № 9 на ул. Чапаева, 1 в поселке Цементный. По словам и. о. главы НГО Станислава Делидова, на эти цели выделено 50 тысяч рублей.

В сентябре 2022 года в муниципальном жилом помещении будут установлены входная дверь и чугунный радиатор, — сообщил редакции TagilCity.ru Делидов.

При этом мэрия считает, что ремонт в комнате делать нецелесообразно: в самой квартире невозможно жить из-за отсутствия мест общего пользования. Суд обязал собственницу второй части квартиры, Наталью Иванову, которая снесла стены и спровоцировала угрозу обрушения, восстановить жилье. Но после содеянного женщина в доме на ул. Чапаева, 1 не появлялась.

Напомним, дом № 1 на улице Чапаева в поселке Цементном едва не обрушился из-за незаконной перепланировки жительницы квартиры № 9. Женщина затеяла ремонт и снесла стены в кухне и коридоре, из-за чего в квартире этажом выше растрескались стены и просел на несколько миллиметров пол. А печь-дымоход между двумя этажами начала разрушаться. В доме возникла угроза взрыва бытового газа.

Диана и Юрий Утковы, проживающие в разрушающейся квартире, забили тревогу. Они обратились в УК и к местной власти, чтобы те предприняли меры. Через несколько месяцев суд обязал Наталью Иванову выплатить компенсацию жильцам и восстановить места общего пользования.

Более 50% площадки в квартире, которую разрушила совладелица, принадлежит муниципалитету. Соответственно, тот в праве продать ее долю с публичных торгов. Однако спустя год невыполнения решения суда Ивановой, администрация НГО этого не сделала.

Взаимодействие администрации Невьянского городского округа с гражданкой Натальей Ивановой осуществляется в рамках решения суда. Исковое заявление в Невьянский городской суд с требованием о продаже доли Ивановой с публичных торгов в жилом помещении № 9 по улице Чапаева в поселке Цементном по состоянию на 14.09.2022 не подавалось, — ответил редакции TagilCity.ru исполняющий обязанности главы НГО Станислав Делидов.

Квартиру Дианы и Юрия, в которой растрескались стены и просел пол, сняли с учета непригодного для проживания жилья. По мнению чиновников, восстановление дымохода, выполняющего функцию опоры межэтажного перекрытия, стабилизировало ситуацию.

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