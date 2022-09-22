Мэрия Невьянска пообещала вернуть тепло в разрушенную муниципальную комнату

Напомним, дом № 1 на улице Чапаева в поселке Цементном едва не обрушился из-за незаконной перепланировки жительницы квартиры № 9. Женщина затеяла ремонт и снесла стены в кухне и коридоре, из-за чего в квартире этажом выше растрескались стены и просел на несколько миллиметров пол. А печь-дымоход между двумя этажами начала разрушаться. В доме возникла угроза взрыва бытового газа.