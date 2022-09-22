На 12-летнюю девочку напал мужчина на Химмаше в Екатеринбурге

Нападение случилось около стадиона в парке. О произошедшем рассказала екатеринбурженка в сообществе «Подслушано Химмаш».
По ее словам, мужчине около 30-40 лет, у него темные волосы, среднее телосложение, рост около 170 см, темная куртка и джинсы.
Он подошел сзади, схватил, стал спрашивать имя и в какой школе учится. Она вырвалась и стала кричать, - рассказала женщина.
Также она отметила, что девочка смогла вырваться и его рук, тогда тот поспешил скрыться. В полиции отметили, что заявление по данному инциденту к ним не поступало.
Также правоохранители сообщили, что всех тех, кто может что-то рассказать об этом ЧП, позвонить по телефонам 356-42-13 или 102.