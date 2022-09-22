TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На 12-летнюю девочку напал мужчина на Химмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI
Девочка возвращалась домой из школы Екатеринбурга, как на нее напал неизвестный злоумышленник.

Нападение случилось около стадиона в парке. О произошедшем рассказала екатеринбурженка в сообществе «Подслушано Химмаш».

По ее словам, мужчине около 30-40 лет, у него темные волосы, среднее телосложение, рост около 170 см, темная куртка и джинсы.

Он подошел сзади, схватил, стал спрашивать имя и в какой школе учится. Она вырвалась и стала кричать, - рассказала женщина.

Также она отметила, что девочка смогла вырваться и его рук, тогда тот поспешил скрыться. В полиции отметили, что заявление по данному инциденту к ним не поступало.

Также правоохранители сообщили, что всех тех, кто может что-то рассказать об этом ЧП, позвонить по телефонам 356-42-13 или 102.

Читайте также:
Житель Екатеринбурга напал на сотрудника Росгвардии с ножомПсихбольной екатеринбуржец напал на полицейских с ножом из-за престарелой матери
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Нападение#Девочка#Мужчина
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
В седьмой раз не могут найти подрядчика на ремонт Демидовской поликлиники в Тагиле
Вчера, 14:36
110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила
Вчера, 19:03
Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
Вчера, 13:24
Свыше 516 тысяч стоит билет в Тбилиси из Екатеринбурга
Вчера, 16:46