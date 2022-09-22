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Начальник по мобилизационной работе в Екатеринбурге уличен в разглашении гостайны

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
ФСБ в Екатеринбурге вызвала на допрос сотрудника министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Его действия попадают под статью УК о разглашении государственной тайны.

Сотрудники УФСБ выяснили, что чиновник является главой отдела мобилизационной и секретной работы. Его пригласили на «серьезный разговор» 22 сентября, пишет «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе ФСБ Свердловской области объяснили, что мужчина хранил и обрабатывал секретные данные в условиях, которые не исключают присутствие лиц, недопущенных к ознакомлению с документами. По этой причине Олега Ц. уличают в разглашении секретных сведений.

Сотруднику Минтранса выдано предостережение: его действия попадают под статью уголовного кодекса о разглашении государственной тайны. За это правонарушение УК предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Виновник#Гостайна#ФСБ#Минтранс
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