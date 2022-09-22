Начальник по мобилизационной работе в Екатеринбурге уличен в разглашении гостайны

Сотрудники УФСБ выяснили, что чиновник является главой отдела мобилизационной и секретной работы. Его пригласили на «серьезный разговор» 22 сентября, пишет «КП-Екатеринбург».
В пресс-службе ФСБ Свердловской области объяснили, что мужчина хранил и обрабатывал секретные данные в условиях, которые не исключают присутствие лиц, недопущенных к ознакомлению с документами. По этой причине Олега Ц. уличают в разглашении секретных сведений.
Сотруднику Минтранса выдано предостережение: его действия попадают под статью уголовного кодекса о разглашении государственной тайны. За это правонарушение УК предусматривает до четырех лет лишения свободы.