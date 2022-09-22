TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Пизанскую башню» по-уральски чаще всего посещает молодежь из Подмосковья

Сегодня, 11:01
Фото: пресс-служба МТС
Цифровой портрет типичного путешественника, который с июня по август 2022 года пользовался первым в Свердловской области Национальным турмаршрутом, составили специалисты МТС. Они при помощи Big Data проанализировали туристический поток уральской столицы.

Турмашрут проходит следующим образом: Екатеринбург - Невьянск - Быньги - Верхние Таволги – Нижний Тагил. Исследование показало, что чаще всего сюда приезжали жители Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Казани, Челябинска, Перми, ХМАО и Новосибирска.

Преимущественно экскурсию посещали женщины в возрасте от 35 до 45 лет, две трети из них имеют семьи. Больше всего внимание гостей региона привлекла Невьянская наклонная башня. Здесь расположен самый высокий интернет-трафик у иногородних туристов по итогам лета 2022 года.

Мы наблюдаем возрастающий интерес туристов к новому маршруту и планомерно создаем цифровую инфраструктуру для комфортного путешествия по уральским достопримечательностям. Важно, чтобы в любом путешествии туристы оставались на связи – могли пользоваться навигаторами и интернет-картами, аудиогидами и сервисами бронирования жилья – на максимально высокой скорости, - сказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
#Свободное время#Новости УрФО#Туризм#Путешествие#Башня#Интернет#МТС#Елена Озерова
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
В седьмой раз не могут найти подрядчика на ремонт Демидовской поликлиники в Тагиле
Вчера, 14:36
110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила
Вчера, 19:03
Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
Вчера, 13:24
Свыше 516 тысяч стоит билет в Тбилиси из Екатеринбурга
Вчера, 16:46