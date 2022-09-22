«Пизанскую башню» по-уральски чаще всего посещает молодежь из Подмосковья

Преимущественно экскурсию посещали женщины в возрасте от 35 до 45 лет, две трети из них имеют семьи. Больше всего внимание гостей региона привлекла Невьянская наклонная башня. Здесь расположен самый высокий интернет-трафик у иногородних туристов по итогам лета 2022 года.