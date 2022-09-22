«Пизанскую башню» по-уральски чаще всего посещает молодежь из Подмосковья

Турмашрут проходит следующим образом: Екатеринбург - Невьянск - Быньги - Верхние Таволги – Нижний Тагил. Исследование показало, что чаще всего сюда приезжали жители Московской области, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Казани, Челябинска, Перми, ХМАО и Новосибирска.
Преимущественно экскурсию посещали женщины в возрасте от 35 до 45 лет, две трети из них имеют семьи. Больше всего внимание гостей региона привлекла Невьянская наклонная башня. Здесь расположен самый высокий интернет-трафик у иногородних туристов по итогам лета 2022 года.
Мы наблюдаем возрастающий интерес туристов к новому маршруту и планомерно создаем цифровую инфраструктуру для комфортного путешествия по уральским достопримечательностям. Важно, чтобы в любом путешествии туристы оставались на связи – могли пользоваться навигаторами и интернет-картами, аудиогидами и сервисами бронирования жилья – на максимально высокой скорости, - сказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.