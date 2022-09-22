По Екатеринбургу ходил голый мужчина в медицинской маске

На человеке, который шокировал публику своим внешним видом, совсем не было верхней одежды: ни футболки, ни кроссовок, ни брюк, однако очевидцы сообщают о том, что джинсы екатеринбуржец нёс в руках.
Я такого же тоже в синей кепке, но без маски и абсолютно голого видела два часа назад в лесу на Елизавете. Полицию вызвала, а дальше что было — не знаю. Если он же, как он так быстро в пространстве переместился? — задается вопросом Анастасия С. в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Ранее полуголую девушку заметили на карнизе многоэтажки в Екатеринбурге. На фотографиях видно, что на девушке надеты только шорты.