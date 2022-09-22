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Почтовый самолет из Китая прибыл в Екатеринбург впервые за полтора года

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
58 тонн посылок с товарами из китайских интернет-магазинов прилетело в Екатеринбург. Документацию на посылки оформляли таможенники аэропорта «Кольцово».

Ранее аналогичная посылка поставлялась лишь в 2020 году. По словам первого заместителя начальника Кольцовской таможни Михаила Сентякова, за 1,5 года посылки в уральскую столицу приходили, но другими способами логистики. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

К примеру, оптравления доставлялись мультимодальным транспортом – по морю, железной дороге или автомобильным транспортом.

Самолет среди вышеперечисленных является самым дорогим способом логистики, но, в тоже время и самым оперативным. Благодаря этому срок доставки заказа «от двери до двери», то есть от продавца до заказчика, сокращается примерно на 14 дней.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Посылка#Самолет#Китай#Аэропорт
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