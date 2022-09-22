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Пожилой рыбак в Алапаевском районе получил травму и четыре дня блуждал в тайге

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Житель деревни в Алапаевском районе отправился на рыбалку. На переправе через болото получил травму и был дезориентирован. Спасатели нашли мужчину без одежды и обуви через четыре дня.

Житель деревни в Алапаевском районе отправился на рыбалку. На переправе через болото получил травму и был дезориентирован. Спасатели нашли мужчину без одежды и обуви через четыре дня.

61-летний рыбак отправился на промысел в Алапаевском районе. Переходя вброд болотистый участок упал, в результате чего получил травму. Пытаясь выйти на обратную дорогу мужчина заблудился.

Родственники рыбака были обеспокоены долгим отсутствием связи и обратились в полицию. Правоохранители совместно с поисковиками обнаружили мужчину в 20-ти километрах от деревни, где он проживал. Рыбак был в одной футболке, без обуви.

Предположительно все четыре дня человек находился в крайне тяжелой ситуации — раздетый, полностью сбившийся с маршрута, без одежды и обуви, — сообщили поисковики отряда «Прорыв».

Мужчина был эвакуирован к месту жительства, где его передали родственникам. Пострадавшему будет оказана медицинская помощь.

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