Пожилой рыбак в Алапаевском районе получил травму и четыре дня блуждал в тайге

Житель деревни в Алапаевском районе отправился на рыбалку. На переправе через болото получил травму и был дезориентирован. Спасатели нашли мужчину без одежды и обуви через четыре дня.
61-летний рыбак отправился на промысел в Алапаевском районе. Переходя вброд болотистый участок упал, в результате чего получил травму. Пытаясь выйти на обратную дорогу мужчина заблудился.
Родственники рыбака были обеспокоены долгим отсутствием связи и обратились в полицию. Правоохранители совместно с поисковиками обнаружили мужчину в 20-ти километрах от деревни, где он проживал. Рыбак был в одной футболке, без обуви.
Предположительно все четыре дня человек находился в крайне тяжелой ситуации — раздетый, полностью сбившийся с маршрута, без одежды и обуви, — сообщили поисковики отряда «Прорыв».
Мужчина был эвакуирован к месту жительства, где его передали родственникам. Пострадавшему будет оказана медицинская помощь.