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Ремонт Молодежного театра в Тагиле оценила замминистра культуры Свердловской области

Сегодня, 12:32
Фото: TagilCity.ru
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле оценила первый замминистра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

По словам Юлии Прытковой, реконструкция Молодежного театра, как и любого объекта национального проекта культуры, предполагает создание совершенно нового качества.

Я надеюсь, это будет совсем другой театр. Такой же насыщенный по содержанию, но намного лучше с точки зрения удобства для сотрудников, мастеров и публики. Все необходимые усилия для этого прилагаются, — сказала замминистра.

Она пояснила, что ранее возникли сложности, связанные с тем, что от начала проектирования до начала работ произошло существенное удорожание строительных материалов и оборудования. Однако сейчас основные вопросы решены.

Фото: TagilCity.ru
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Театр#Ремонт#Реконструкция#Замминистра#Свердловская область
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