Ремонт Молодежного театра в Тагиле оценила замминистра культуры Свердловской области

По словам Юлии Прытковой, реконструкция Молодежного театра, как и любого объекта национального проекта культуры, предполагает создание совершенно нового качества.
Я надеюсь, это будет совсем другой театр. Такой же насыщенный по содержанию, но намного лучше с точки зрения удобства для сотрудников, мастеров и публики. Все необходимые усилия для этого прилагаются, — сказала замминистра.
Она пояснила, что ранее возникли сложности, связанные с тем, что от начала проектирования до начала работ произошло существенное удорожание строительных материалов и оборудования. Однако сейчас основные вопросы решены.