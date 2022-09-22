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Резервистам из Нижнего Тагила запрещено покидать город в период мобилизации

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI
Согласно закону о мобилизации, граждане, состоящие на воинском учете, не имеют права выезжать из города без разрешения военкомата.

21 сентября в России началась частичная мобилизация резервистов и военных специалистов. Совокупность мероприятий регламентирует Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Из документа следует, что в период мобилизации гражданам, состоящим на воинском учете, запрещено покидать место проживания. Разрешение на выезд можно получить только в военном комиссариате или же у федеральных органов. Пока разъяснений на этот счет не поступало.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что при частичной мобилизации гражданам, состоящим на воинском учете, можно передвигаться по России, но «лучше этого не делать».

На момент публикации редакция TagilCity.ru не смогла дозвониться до военного комиссариата, который находится на улице Бажова, 5 в Нижнем Тагиле. Номер телефона военкома города Александра Вострилова 8 (3435) 33-05-89, дежурных 8 (3435) 33-06-40, 8 (3435) 33-18-46.

Напомним, указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Ранее мы писали, кого призовут в первую очередь. 

В военкомате Нижнего Тагила пока не называют число подлежащих к частичной мобилизации
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