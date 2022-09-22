Резервистам запрещено покидать город, у ВГОКа нет денег, а в Невьянске ждут тепла

ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег по причине отсутствия у него страховки. Трагедия случилась в 2017 году. Перед тем, как заступить в смену, мужчина прошел медконтроль, где у него было выявлено высокое давление. Тем не менее он вышел на работу, упал и умер.