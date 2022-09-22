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Резервистам запрещено покидать город, у ВГОКа нет денег, а в Невьянске ждут тепла

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки в военкоматы, резервистам запрещено покидать город на период мобилизации, а у ВГОКа нет денег. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 сентября.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проконтролировал хол реконструкции дворца ГДДЮТ. На сегодняшний день там начинается ремонт кровли и основного здания. Прежде всего планируется завершить работы по строительству сетей. 

Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
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Резервистам из Нижнего Тагила запрещено покидать город в период мобилизации. По закону, они не имеют права выехать за пределы города без разрешения военкомата. Разрешение на выезд можно получить только в военном комиссариате или же у федеральных органов.

Резервистам из Нижнего Тагила запрещено покидать город в период мобилизации
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С начала сентября в России началась вакцинация от гриппа. Когда и где можно поставить прививку в Нижнем Тагиле, сколько она стоит и кому положена бесплатно — собрали всю актуальную информацию в материале TagilCity.ru.

Вакцинация от гриппа в Нижнем Тагиле: кому бесплатна, где поставить и сколько стоит
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ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег по причине отсутствия у него страховки. Трагедия случилась в 2017 году. Перед тем, как заступить в смену, мужчина прошел медконтроль, где у него было выявлено высокое давление. Тем не менее он вышел на работу, упал и умер.

ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
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Администрация Невьянского городского округа не намерена восстанавливать муниципальную комнату в квартире, разрушенной из-за незаконной перепланировки. Однако радиаторы отопления и двери чиновники пообещали установить до конца сентября этого года.

Мэрия Невьянска пообещала вернуть тепло в разрушенную муниципальную комнату
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