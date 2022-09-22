Резервистам запрещено покидать город, у ВГОКа нет денег, а в Невьянске ждут тепла

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проконтролировал хол реконструкции дворца ГДДЮТ. На сегодняшний день там начинается ремонт кровли и основного здания. Прежде всего планируется завершить работы по строительству сетей.
Резервистам из Нижнего Тагила запрещено покидать город в период мобилизации. По закону, они не имеют права выехать за пределы города без разрешения военкомата. Разрешение на выезд можно получить только в военном комиссариате или же у федеральных органов.
С начала сентября в России началась вакцинация от гриппа. Когда и где можно поставить прививку в Нижнем Тагиле, сколько она стоит и кому положена бесплатно — собрали всю актуальную информацию в материале TagilCity.ru.
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег по причине отсутствия у него страховки. Трагедия случилась в 2017 году. Перед тем, как заступить в смену, мужчина прошел медконтроль, где у него было выявлено высокое давление. Тем не менее он вышел на работу, упал и умер.
Администрация Невьянского городского округа не намерена восстанавливать муниципальную комнату в квартире, разрушенной из-за незаконной перепланировки. Однако радиаторы отопления и двери чиновники пообещали установить до конца сентября этого года.