В Екатеринбурге байкер протаранил автомобиль и попал в больницу

Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Амундсена. Байкер влетел в капот а/м Chevrolet. Мотоциклист получил травму ноги, сообщает портал Е1. Предварительно стало известно, что байкер не соблюдал дистанцию движения. В результате чего попал в аварию и отправился на амбулаторное лечение.