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В Екатеринбурге байкер протаранил автомобиль и попал в больницу

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
В четверг 22 сентября в Екатеринбурге мотоциклист протаранил машину Шевролет. Байкер в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу

Не рассчитав дистанцию, в Екатеринбурге мотоциклист въехал в капот иномарки. С полученными травмами байкер госпитализирован в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Амундсена. Байкер влетел в капот а/м Chevrolet. Мотоциклист получил травму ноги, сообщает портал Е1. Предварительно стало известно, что байкер не соблюдал дистанцию движения. В результате чего попал в аварию и отправился на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, мотоциклист неправильно выбрал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, — сообщили в ГИБДД.
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#Федор Быстров#ДТП#Екатеринбург#Авария#Байкер
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