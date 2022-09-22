В Екатеринбурге начались съемки фильма с Ромой Зверем

Герой Корешкова по сценарию работает преподавателем античной литературы и случайно становится свидетелем ограбления банка. На этом, по закону жанра, спокойная жизнь героя заканчивается. Сегодня в Екатеринбурге прошел первый съемочный день. По традиции коношников, первый день начинался с разбития тарелочки с названием фильм.