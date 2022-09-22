В Екатеринбурге начались съемки фильма с Ромой Зверем

В Свердловской киностудии кипит съемочный процесс. В столице Урала начали снимать комедию о роли мужчины в современном мире «Сломя голову». Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Герой Корешкова по сценарию работает преподавателем античной литературы и случайно становится свидетелем ограбления банка. На этом, по закону жанра, спокойная жизнь героя заканчивается. Сегодня в Екатеринбурге прошел первый съемочный день. По традиции коношников, первый день начинался с разбития тарелочки с названием фильм.
Снимаюсь я редко по простой причине: мне нужно знать, что режиссер снимет хорошую достойную картину. Кино — дело тонкое. В стране не много режиссеров, которые снимают качественное кино. Женю Григорьева я знаю еще по фильму «Лето», отметил солист группы «Звери» Рома Билык.
На съемки комедии киностудия получила грант министерства культуры РФ. Кинематографисты будут работать в Екатеринбурге до 6 ноября. Прокатное удостоверение фильм получит в 2023 году.