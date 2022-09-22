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В Екатеринбурге женщина схватила за шею чужого ребенка и протащила по лестнице

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
В школе Екатеринбурга агрессия со стороны родительницы вылилась в скандал. Женщина схватила чужого ребенка и протащила его по лестнице.

В школе № 98 Екатеринбурга женщина насильно потащила к директору чужого ребенка. При этом схватила подростка за шею. Родительница объяснила агрессию фактом порчи ребенком стенки школьного крыльца. Об этом сообщает портал Е1.

Мой сын на школьном крыльце вместе с одноклассниками ждал, когда их запустят в здание. В это время женщина по имени Анастасия встречала свою дочку после уроков. Она схватила моего ребенка за шею, якобы пыталась затащить к директору, затем дернула его за руку, он хотел вырваться, и протащила его по ступенькам, — говорит Полина, мама пострадавшего ребенка.

По словам Полины, школа проигнорировала просьбы о разбирательствах. В полиции отказались от расследования. На видеозаписи видно, что подросток ничего не сделал. Женщина просто на него напала. Ребенок получил сильнейший стресс, испуг, у него остались синяки, сказала Полина.

После публикации в СМИ, директор школы сообщила, что конфликт обсудили с мамой пострадавшего мальчика.

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#Федор Быстров
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