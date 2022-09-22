В Екатеринбурге женщина схватила за шею чужого ребенка и протащила по лестнице

По словам Полины, школа проигнорировала просьбы о разбирательствах. В полиции отказались от расследования. На видеозаписи видно, что подросток ничего не сделал. Женщина просто на него напала. Ребенок получил сильнейший стресс, испуг, у него остались синяки, сказала Полина.