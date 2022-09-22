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В Министерстве обороны России дали пояснения о частичной мобилизации

Вчера, 16:23
Фото: Министерство обороны РФ
В МинОбороны и Генеральном штабе России дали пояснения о частичной мобилизации и ее особенностях.

В первую очередь будут призваны офицеры и сержантский состав из резерва. Боевой опыт резервистов — главный фактор для мобилизации.

В местах проведения спецоперации необходимы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Такие пояснения дали в Генеральном штабе министерства обороны страны.

Количество призывников определяется штатной потребностью воинских частей. 300 тысяч солдат и офицеров. Такое количество озвучил накануне, 21 сентября в своем выступлении министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

 

В первой волне мобилизации — рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55. 

В МинОбороны обозначили кто не будет призван:
• работники предприятий ОПК;
• признанные временно не годными по состоянию здоровья;
• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
• имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
• те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;
▪ граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке»;
▪ военные пенсионеры старше 65 лет, снятые с воинского учета.

В Генштабе РФ также отметили, что не будут призваны постоянно проживающие за рубежом граждане России.

Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Основная задача призываемых — контроль тысячекилометровой линии соприкосновения и освобожденных территорий на Украине.

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