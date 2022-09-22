В Министерстве обороны России дали пояснения о частичной мобилизации

В МинОбороны обозначили кто не будет призван:

• работники предприятий ОПК;

• признанные временно не годными по состоянию здоровья;

• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

• имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;

• те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;

▪ граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке»;

▪ военные пенсионеры старше 65 лет, снятые с воинского учета.