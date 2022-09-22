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В Первоуральске педагог рассказала о найденной мертвой ученице

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
В Первоуральске учительница девушки, чье тело было найдено 12 сентября, рассказала о характере погибшей. Ученица была ранимым человеком.

Одиннадцатиклассницу нашли мертвой, после чего было заведено уголовное дело за «Доведение до самоубийства». Воспитывала подростка и ее брата бабушка, сообщает «КП-Екатеринбург».

Педагог рассказала, что девушка была тихой, скромной и не любила жаловаться на трудности. Многие люди из ее близкого круга узнали о ее смерти из СМИ.

Ранее приятели погибшей рассказывали о том, что она много думала о смерти. Педагог добавила, что ученица была умной.

Крайне эрудированная девочка, достаточно скромная, но очень милая и душевная. Знала ее маму – очень вежливая женщина, много работала. В основном приходилось общаться с бабушкой, тоже интеллигентная женщина. Очень любила внучку, - сказала учительница.

На события из вне она, как сообщает педагог, погибшая реагировала остро. Общение со сверстниками она не любила. Так как девочка была ранима, учительница предполагает, что она перенесла какую-то личную трагедию.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Первоуральск#Ученица#Студентка
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