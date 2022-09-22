В посёлке Серебрянка под Нижним Тагилом открылся новый мост

Новый мост появился на месте старой переправы из дерева, возраст которой насчитывал около 40 лет. Разборка конструкции будет произведена до конца недели. На следующий 2023 год глава тагильской администрации пообещал открыть для детей, живущих в посёлке, образовательный центр «Точка роста».