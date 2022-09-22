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В посёлке Серебрянка под Нижним Тагилом открылся новый мост

Сегодня, 03:30
Фото: Скриншот из видео Владислава Пинаева
Мост для проезда автомобилей, связывающий посёлок Серебрянка с городом, открылся. Об этом накануне сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Новый мост появился на месте старой переправы из дерева, возраст которой насчитывал около 40 лет. Разборка конструкции будет произведена до конца недели. На следующий 2023 год глава тагильской администрации пообещал открыть для детей, живущих в посёлке, образовательный центр «Точка роста».

Инфраструктура сельских территорий меняется. И кстати, могу констатировать, что и население присоединённых к городу сёл и деревень у нас увеличивается, — сообщает глава города Владислав Пинаев.

Мэр Нижнего Тагила поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и правительство региона за выделение бюджетных средств, благодаря которым строительство стало возможным.

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