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В университете УГМК обучение по пожарной безопасности вышло на новый уровень

Сегодня, 10:50
Фото: пресс-служба УГМК
Новый инструмент обучения пожарной безопасности с применением 3D-симулятора появился в Техническом университете УГМК.

С сентября группа сотрудников предприятий компании – руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, приступили к обучению с применением нового формата.

Обучающиеся на экране воспроизводят и проходят сложные ситуации, чтобы быть максимально к ним готовым самим и обучить других. Виртуальный симулятор – это как игра, в которой можно задать самые разные условия, пробовать и ошибаться, не опасаясь за свою жизнь, и отработать действия до уровня правильных навыков.

Время диктует, что человеку, чтобы оставаться на высоком уровне своих профессиональных навыков, нужно постоянно развиваться. Постоянно осваивать новые навыки и умения, так как прогресс не стоит на месте. Но и учиться можно по-разному: и за партой, записывая лекции за учителем, как в школе, и на современном уровне – погрузившись в виртуальную жизнь, как в Техническом университете УГМК, говорит Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.

3D-симулятор позволяет обучать навыкам пожарной безопасности как одного, так и десятки человек одновременно. Подобные тренажёры значительно усиливают качество обучения и запоминания, а также делают его интересней и эффективней.

Применение интерактивных учебников и виртуальных симуляторов в университете началось еще в 2014 году. Их разработка и пополнение продолжается и сейчас.

 

#Общество#Новости УрФО#УГМК#Пожарные#Обучение#Елена Озерова
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