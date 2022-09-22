В университете УГМК обучение по пожарной безопасности вышло на новый уровень

Обучающиеся на экране воспроизводят и проходят сложные ситуации, чтобы быть максимально к ним готовым самим и обучить других. Виртуальный симулятор – это как игра, в которой можно задать самые разные условия, пробовать и ошибаться, не опасаясь за свою жизнь, и отработать действия до уровня правильных навыков.