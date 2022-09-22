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В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации

Сегодня, 07:07
Фото: TagilCity.ru
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации, на котором присутствовали чиновники и представители военкомата.

22 сентября в военкомат Нижнего Тагила прибыли глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, замглавы города Вячеслав Горячкин и главный военком Александр Вострилов, передает корреспондент TagilCity.ru.

Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин пояснил TagilCity.ru, что совещание было посвящено реализации указа Владимира Путина о частичной мобилизации на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

Приказ получен, мы работаем. Информация о численности граждан, подлежащих частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и ГГО, разглашению не подлежит. Мы свою задачу знаем — работаем, — сказал главный военком Нижнего Тагила Александр Вострилов. 

Местная полиция воздержалась от комментариев. Возле здания военкомата дежурили сотрудники Росгвардии и патруль ДПС, добавил корреспондент TagilCity.ru.

В это же время редакция TagilCity.ru застала у военкомата первых призывников. Бумажные повестки получили молодые мужчины, недавно прошедшие срочную службу. Подробнее — в следующем материале.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мы писали, кого призовут в первую очередь и кто пока что освобожден от участия в спецоперации, которая началась 24 февраля этого года.

Стало известно, кто подлежит призыву в России во время частичной мобилизации
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#Ульяна Савина#Частичная мобилизация в России#Общество#Нижний Тагил#Военкомат#Призыв#Служба#Дмитрий Летников#Валерий Горелых
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