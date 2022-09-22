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В Заречном «заминировали» школы

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI

В Заречном Свердловской области неизвестные сообщили о ложном минировании школ

21 сентября в Заречном в 9 часов утра поступило сообщение о минировании трёх школ города, отправитель которого пожелал сохранить анонимность. Оказалось, что данные были ложными.

Из СОШ № 4, 3 и 7 сотрудники МЧС вывели порядка 1557 человек, из которых около 100 человек были сотрудниками образовательного учреждения, остальные — учащимися. Полицейские, газовики и медработники прибыли к месту возможного минирования, однако взрывчатых устройств не обнаружили. Для работ по месту срабатывания тревожного сигнала было привлечено 23 специалиста и 12 единиц техники.

Образовательный процесс с эвакуированными детьми продолжился, но в дистанционном формате. Об этом пишет telegram-канал пресс-службы администрации Заречного.

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#Происшествия#Свердловская область#Заречный#Минирование#Эвакуация#Школа#Дети#Бомба#Анна Варнакина
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