В Заречном «заминировали» школы

Из СОШ № 4, 3 и 7 сотрудники МЧС вывели порядка 1557 человек, из которых около 100 человек были сотрудниками образовательного учреждения, остальные — учащимися. Полицейские, газовики и медработники прибыли к месту возможного минирования, однако взрывчатых устройств не обнаружили. Для работ по месту срабатывания тревожного сигнала было привлечено 23 специалиста и 12 единиц техники.